Air Liquide : 500 ME investis dans 3 unités de production pour semi-conducteurs à Taïwan

(Boursier.com) — Air Liquide Far Eastern, coentreprise entre Air Liquide et Far Eastern Group, va investir un total d'environ 500 millions d'euros dans trois unités de production pour deux des plus grands fabricants mondiaux de semi-conducteurs à Taïwan. Ces unités approvisionneront les usines de dernière génération des clients en larges volumes de gaz industriels de très haute pureté.