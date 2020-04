Air Liquide : 11 nouveaux contrats long terme au T1 pour de la fourniture de gaz sur site

Air Liquide : 11 nouveaux contrats long terme au T1 pour de la fourniture de gaz sur site









Crédit photo © Air Liquide

(Boursier.com) — Suite à une année 2019 record, avec 40 contrats à long terme de production sur site, Air Liquide annonce que sa branche d'activité Industriel Marchand a signé 11 nouveaux contrats de long terme au premier trimestre. Tout en apportant de la stabilité au modèle économique de son activité Industriel Marchand, les solutions sur site réduisent les émissions de CO2 et contribuent ainsi aux Objectifs climat du groupe. Signés entre Air Liquide et les grands clients de sa branche d'activité Industriel Marchand, ces accords de longue durée garantissent un approvisionnement en azote, oxygène ou en hydrogène pendant au moins 10 ans. Les unités de production de gaz sur site sont installées, opérées et entretenues directement sur les sites des clients. Elles constituent "une solution compétitive pour les clients nécessitant une fourniture locale et fiable de ces gaz", indique Air Liquide.

Les solutions de production de gaz sur site permettent également de réduire la pollution de l'air et les émissions de CO2 en supprimant l'essentiel de l'énergie utilisée pour liquéfier et transporter ces gaz. Produire des gaz localement permet effectivement de ne pas avoir à les liquéfier pour les transporter et de réduire significativement le nombre de camions et de kilomètres parcourus pour livrer ces gaz aux clients. L'empreinte carbone de la fourniture de gaz sur site est ainsi inférieure de près de moitié à celle du transport de gaz liquide en vrac dans des réservoirs cryogéniques et contribue aux Objectifs climat du groupe.

Au cours des cinq dernières années, le nombre de contrats à long terme liés à des installations Air Liquide sur site a crû régulièrement. Cette croissance récente a en particulier été tirée par la Chine et les Etats-Unis, à travers sa filiale Airgas basée aux Etats-Unis. Le premier trimestre 2020 a notamment été marqué par la signature du quarantième contrat pour la production sur site aux Etats-Unis depuis l'acquisition d'Airgas en 2016.