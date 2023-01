Air Lease va louer 6 A220 à Croatia Airlines

(Boursier.com) — Air Lease Corporation va louer six nouveaux Airbus A220 à Croatia Airlines, dont quatre A220-300 et deux A220-100. Les appareils devraient être livrés à la compagnie croate en 2024 et 2025."Nous sommes ravis d'annoncer ce placement en location de six nouveaux Airbus A220 auprès de Croatia Airlines", a déclaré Steven F. Udvar-Házy, président exécutif d'Air Lease Corporation. "ALC se réjouit d'une relation fructueuse à long terme avec Croatia Airlines alors que la compagnie aérienne modernise et élargit sa flotte avec les avions les plus récents et les plus économes en carburant".