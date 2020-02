Air France : vers 1.500 postes en moins. Rien à voir avec le coronavirus

(Boursier.com) — Rien à voir avec le coronavirus! Air France entend supprimer 1.500 postes d'ici 2022, selon les informations de 'La Tribune' aujourd'hui. Cette réduction des effectifs devrait s'opérer sans départs contraints ou départs volontaires. Plus de 3 800 départs naturels sont en effet prévus au cours des trois prochaines années et Air France entend recruter 2 300 personnes durant cette période, détaille La Tribune.

Concernant les conséquences du coronavirus, la compagnie KLM, branche néerlandaise du groupe Air France-KLM, va réduire certains postes budgétaires face au ralentissement de ses activités entraîné par l'épidémie... Ces économies affecteront des investissements non stratégiques, dans l'informatique, l'immobilier ou la publicité, selon une lettre interne citée par ANP. "L'impact du coronavirus est très important et ne peut qu'être absorbé par des réductions budgétaires et une baisse du prix du carburant" selon la direction financière du groupe.

En attendant, le personnel de KLM a été invité à prendre des jours de congés pour réduire les dépenses du groupe, alors que l'épidémie continue d'entraîner des annulations de vol en cascade... KLM a fermé ses liaisons vers la Chine jusqu'à la fin mars.

Air France-KLM avait annoncé de son côté il y a 8 jours que la crise sanitaire en cours en Chine amputerait son résultat d'exploitation de 150 à 200 millions d'euros d'ici au mois d'avril, en supposant que ses liaisons avec la Chine restent suspendues jusqu'à cette date... Côté brokers, Exane BNP Paribas est repassé de 'neutre' à 'surperformance', mais avec un cours cible ajusté en baisse de 11 à 10 euros.