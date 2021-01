Air France va renforcer son programme estival vers l'Outre-mer

(Boursier.com) — Air France renforce sa desserte des Outre-mer. L'été prochain, la compagnie nationale reliera les Antilles (Pointe-à-Pitre en Guadeloupe et Fort-de-France en Martinique), la Guyane (Cayenne) et La Réunion (Saint-Denis de La Réunion) à Paris-Charles de Gaulle, en complément de l'offre au départ de Paris-Orly. Jusqu'à 56 vols seront assurés chaque semaine entre ces destinations et les deux aéroports parisiens, permettant des correspondances vers l'ensemble du réseau court, moyen et long-courrier de la compagnie.

Lancées en décembre dernier, les liaisons entre Paris-Charles de Gaulle et les Antilles verront leurs fréquences augmenter, avec 7 vols par semaine de/vers chacune des deux îles. Les liaisons entre Paris-Charles de Gaulle et Cayenne et entre Paris-Charles de Gaulle et Saint-Denis de La Réunion ouvriront respectivement les 2 et 6 avril 2021.

Les vols seront assurés en Boeing 777-200 et -300 équipés des cabines Business, Premium Economy et Economy