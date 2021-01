Air France va de nouveau réduire ses capacités court et moyen-courrier

(Boursier.com) — Air France va réduire ses capacités court et moyen-courrier après avoir augmenté ses vols pour la période des fêtes. Un porte-parole de la compagnie nationale a précisé à 'Bloomberg' que les capacités vont revenir aux niveaux observés avant la hausse de la demande pendant la période de Noël et du Nouvel An, qui a commencé vers le 15 décembre. Air France a notamment ajouté des vols en France métropolitaine et a augmenté ses capacités vers les territoires d'outre-mer, dans les Caraïbes et l'Océan Indien, pour répondre à la demande sur la fin 2020. Les capacités ont atteint environ 40% de leur niveau de l'année précédente en décembre, a précisé le porte-parole. Les capacités long-courrier resteront néanmoins stables en raison de la demande de vols vers l'Afrique, les territoires d'outre-mer et du transport de fret.