Air France : un vol quotidien vers Pékin, Shanghai et Hong Kong dès le 1er juillet

(Boursier.com) — Air France poursuit la réouverture de son réseau en Chine, désormais proche de celui d'avant crise. A la suite de l'annonce par les autorités chinoises de la levée des restrictions de voyage de/vers la Chine, la compagnie française augmente progressivement son offre entre Paris-Charles de Gaulle et Pékin (actuellement desservie 1 fois par semaine), Shanghai (actuellement desservie 2 fois par semaine et dont la liaison sera assurée 3 fois par semaine à compter du 3 février), et Hong Kong (à nouveau desservie depuis le 9 janvier avec 3 vols par semaine). A compter du 1er juillet 2023 Air France proposera un vol quotidien au départ de Paris-Charles de Gaulle vers chacune de ces destinations.

Les vols vers Shanghai seront opérés en Boeing 777-300 ER équipés des nouvelles cabines long-courrier d'Air France et d'une capacité de 369 sièges (48 en cabine Business, 48 en Premium Economy et 273 en Economy). Ceux vers Pékin et Hong Kong seront opérés en Boeing 787-9 d'une capacité de 279 sièges (30 en cabine Business, 21 en Premium Economy et 228 en Economy).

Présente en Chine depuis 1966, Air France assurait avant la crise Covid jusqu'à 32 vols par semaine de et vers la Chine.