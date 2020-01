Air France : Transavia récupère une grande partie des droits de trafic vers l'Algérie

(Boursier.com) — La liquidation judiciaire des compagnies Aigle Azur et XL Airways, principalement présentes à Paris, va finalement grandement profiter à Air France et sa filiale Transavia. Selon les documents dévoilés par le Ministère des Transports, les deux compagnies ont récupéré la très grosse partie des droits de trafic entre la France et l'Algérie. Transavia France va notamment pouvoir opérer sur les lignes Paris-Alger, Paris-Oran, Paris-Béjaïa, Paris-Constantine, Paris-Sétif et Paris-Tlemcen. La compagnie nationale a de son côté obtenu des droits supplémentaires pour la desserte de la capitale algérienne au départ de Marseille, Nice et Toulouse. ASL Airlines France a pour sa part obtenu les droits pour relier Paris à Béjaïa et Annaba.

Le ministère s'est également prononcé sur les 5 fréquences hebdomadaires disponibles entre la France métropolitaine et le Brésil. Si Air France, Openskies et French Bee se sont portées candidates pour obtenir ces droits, la compagnie du groupe Dubreuil ressort gagnante de la procédure d'attribution puisqu'elle a remporté 4 fréquences hebdomadaires pour exploiter la liaison Paris - Sao Paulo alors qu'une fréquence hebdomadaire supplémentaire a été accordée à Air France pour relier Paris à Rio de Janeiro ou à Sao Paulo.

Enfin, concernant la desserte du Liban, le Ministère a proposé d'allouer 4 fréquences hebdomadaires à Transavia France pour exploiter la liaison entre Paris et Beyrouth, 1 fréquence hebdomadaire pour relier Lyon à Beyrouth ; et 1 fréquence hebdomadaire pour exploiter la liaison Montpellier-Beyrouth.