Air France suspend le survol des espaces aériens iranien et irakien

Air France suspend le survol des espaces aériens iranien et irakien









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A l'image d'un grand nombre de compagnies aériennes, Air France annonce avoir suspendu tout survol des espaces aériens de l'Iran et de l'Irak. "Par mesure de précaution et dès l'annonce de frappes aériennes en cours, Air France a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre tout survol des espaces aériens iranien et irakien", affirme le transporteur national dans un communiqué.

Malaysia Airlines, Vietnam Airlines, Singapore Airlines et Qantas Airways avaient annoncé un peu plus tôt avoir pris une décision similaire. "Au vu des derniers développements dans la région, tous les vols de SIA à destination et en provenance de l'Europe sont détournés de l'espace aérien iranien", a par exemple déclaré Singapore Airlines. "Nous suivons la situation de près et nous apporterons les ajustements appropriés à nos routes si nécessaire".

Mardi soir, la 'Federal Aviation Administration', l'agence gouvernementale chargée des réglementations et des contrôles concernant l'aviation civile aux États-Unis, avait interdit aux opérateurs américains tout survol de l'espace aérien au-dessus de l'Irak, de l'Iran, des eaux du Golfe persique et du Golfe d'Oman.

#FAA Statement: #NOTAMs issued outlining flight restrictions that prohibit U.S. civil aviation operators from operating in the airspace over Iraq, Iran, and the waters of the Persian Gulf and the Gulf of Oman. pic.twitter.com/kJEbpPddp3 >— The FAA (@FAANews), via Twitter

Ces décisions font suite à l'annonce de tirs de missiles iraniens sur des bases de l'armée américaine en Irak. Téhéran a tiré plus d'une dizaine de missiles balistiques depuis le territoire iranien contre au moins deux bases militaires irakiennes abritant des forces de la coalition menée par les Etats-Unis.