Air France souhaiterait encore supprimer des emplois

(Boursier.com) — Air France souhaiterait encore tailler dans ses effectifs. En pleine reprise post-pandémique, la compagnie nationale négocierait près de 300 départs volontaires en mettant en place une rupture conventionnelle collective (RCC) pour les personnels au sol dans les aéroports français affectés aux vols intérieurs. Selon les informations du 'Figaro', le transporteur souhaiterait conclure un accord avec les syndicats d'ici la fin du mois de juillet, ce qui lui permettrait d'activer la RCC au premier semestre 2023. Selon le quotidien, ces nouvelles suppressions d'emplois s'ajouteraient au plan de départ volontaires activé en 2021.

En 2020, Air France avait fait savoir aux syndicats qu'elle comptait supprimer près de 7.500 emplois d'ici 2022 via des départs naturels non remplacés et des départs volontaires pour l'essentiel.