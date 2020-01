Air France signe un accord de partage de codes avec Chalair

Crédit photo © Air France

(Boursier.com) — Air France a signé un accord de partage de codes avec Chalair. Effectif dès aujourd'hui, cet accord concerne six routes en France opérées par Chalair.

Depuis Paris-Orly, Agen sera relié à raison de 2 vols quotidiens du lundi au vendredi et d'un vol le dimanche; Limoges sera desservi à raison de 2 vols quotidiens du lundi au vendredi et d'un vol le dimanche; et Quimper sera relié à raison de 3 vols quotidiens du lundi au vendredi, d'un vol le samedi et de 2 vols le dimanche.

Depuis Lyon, La Rochelle sera relié via Poitiers (2 vols quotidiens du lundi au vendredi et 1 vol le dimanche), Limoges à raison de 2 vols quotidiens du lundi au vendredi et d'un vol le dimanche et Poitiers à raison de 2 vols quotidiens du lundi au vendredi et d'un vol le dimanche.

Les vols sont effectués en ATR 72 (70 sièges) et ATR 42 (48 sièges).

Ce partage de codes permet notamment aux clients de profiter d'un voyage fluidifié depuis les régions françaises et plus rapide grâce à un suivi des bagages assuré pour les vols en correspondances avec Air France puis Chalair et inversement. Les clients d'Air France éligibles bénéficient du parcours SkyPriority au sol et à bord des vols opérés par Chalair. Les membres Flying Blue, programme de fidélité d'Air France-KLM, peuvent aussi cumuler des Miles et gagner des XP, précise la compagnie nationale.

