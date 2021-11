Air France s'engage avec Reworld Media et Michelin pour la création et le développement de sa nouvelle offre éditoriale

(Boursier.com) — À l'issue d'un appel d'offres lancé par Air France en mars 2021, Reworld Media et Michelin Editions ont été choisis pour concevoir et mettre en oeuvre la nouvelle offre éditoriale innovante et multicanale (print, digitale et audiovisuelle) de la compagnie.

Reworld Media coordonnera la production des contenus éditoriaux, le développement des différents supports et la régie publicitaire de ce nouveau dispositif. Air France s'appuiera sur leur expertise, notamment en matière d'innovation technologique, de digital, de magazine de marque et de commercialisation d'espaces publicitaires.

Michelin, acteur de référence dans les domaines de la gastronomie, du voyage et de l'art de vivre, apportera son savoir-faire mondialement reconnu. Sa filiale Michelin Editions, produira tous les contenus liés aux voyages dans le nouveau dispositif.

Les deux partenaires accompagneront Air France dans la mise en place de cette nouvelle plateforme de contenus inspirants et informatifs afin de nourrir les désirs d'évasions et d'être aux côtés des voyageurs tout au long de leur parcours, au sol comme en vol.

La collaboration avec Air France débute dès ce jour, la nouvelle formule sera dévoilée début 2022.

En renouvelant son offre éditoriale, Air France poursuit son plan de transformation pour continuer à capter de nouveaux clients, gagner en efficacité et synergies, tout en garantissant la meilleure qualité de contenus.

Cette nouvelle activité sera pilotée par Reworld Media et dirigée par Caroline Pois, spécialiste du secteur des médias et du luxe depuis plus de vingt ans, directrice générale creative solutions de Media 365 (filiale de Reworld Media).