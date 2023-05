Air France : roule en Porsche

(Boursier.com) — Les clients La Première d'Air France et Business Flying Blue Ultimate seront transportés dans de tout nouveaux véhicules hybrides Porsche pour leurs trajets en aéroport. À compter du 1er juin, ces véhicules, modèle "SUV" ou "coupé", permettront d'assurer dans des conditions optimales les trajets des clients sur piste entre le salon en aéroport et la porte de leur avion, lors d'une correspondance courte entre deux vols ou sur la plateforme aéroportuaire pour relier les hôtels proches des terminaux. " Ce service d'exception permettra plus que jamais à Air France d'offrir à chaque étape du voyage un confort absolu ", précise la compagnie nationale.

Au total, AF disposera de 29 véhicules hybrides Porsche arborant le logo de la compagnie. Ils fonctionneront essentiellement en mode " électrique " et seront répartis entre les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Nice-Côte d'Azur.