Air France : renforce son service "Train + Air"

(Boursier.com) — Air France renforce sa collaboration avec la SNCF. Depuis près de 30 ans, la compagnie nationale et SNCF Voyageurs offrent à leurs clients un service permettant de combiner dans une même réservation des trajets en train et en avion. Jusqu'ici proposé sur 33 liaisons de/vers Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly (via la gare de Massy TGV), le service " Train + Air " continue de s'enrichir avec l'ajout dès aujourd'hui de 8 liaisons supplémentaires, de/vers :

- Aix-en-Provence, Arras, Laval et Lille Flandres : vers les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly.

- Perpignan : vers l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle.

Cette extension du réseau porte à 41 le nombre de liaisons en TGV INOUI proposées par Air France dans le cadre du service " Train + Air ", désormais disponible au départ de 22 gares : Aix-en-Provence TGV, Angers Saint-Laud, Arras, Avignon TGV, Bordeaux Saint-Jean, Champagne-Ardenne TGV, Le Mans, Laval, Lille Europe, Lille Flandres, Lorraine TGV, Lyon Part-Dieu, Marseille Saint-Charles, Montpellier Saint-Roch, Nantes, Nîmes, Perpignan, Poitiers, Rennes, Saint-Pierre-des-Corps, Strasbourg et Valence TGV.

Grâce à " Train + Air ", les clients disposent d'une seule réservation pour l'ensemble de leur voyage et d'une place garantie sur le prochain vol ou train disponible, sans frais, en cas de retard du train ou de l'avion. Depuis 2022, leur parcours est entièrement digitalisé : les clients peuvent ainsi s'enregistrer en ligne sur airfrance.fr avant le départ, pour la totalité de leur voyage, y compris le trajet en train. Les clients d'Air France voyageant en cabine La Première ou Business voyagent en première classe à bord des trains SNCF Voyageurs.

Outre ce réseau en France, Air France et KLM proposent un service de billets combinés sur des liaisons au départ des gares de Bruxelles-Midi (vers Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam Schiphol) et Anvers-Central (vers Amsterdam Schiphol uniquement).