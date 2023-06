Air France : récompensé !

(Boursier.com) — Le 20 juin 2023, à l'occasion du Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace se tenant au Bourget (France), la cérémonie des 'Skytrax World Airline Awards 2023' a récompensé Air France à de multiples reprises.

Pour la troisième année consécutive, Air France a été élue meilleure compagnie aérienne pour la région Europe de l'Ouest. La compagnie poursuit également sa progression au classement mondial et gagne une place par rapport à 2022, passant de la 8e à 7e place.

Air France obtient par ailleurs la première place dans 3 catégories liées à son offre La Première : meilleur salon de première classe au monde, meilleure offre gastronomique proposée dans un salon de première classe et meilleure restauration proposée à bord dans cette cabine de voyage...