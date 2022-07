Air France reçoit son 10e Airbus A220-300

(Boursier.com) — Air France (Air France KLM) poursuit l'intégration dans sa flotte d'appareils de nouvelle génération, plus économes et plus respectueux de l'environnement avec l'arrivée d'un 10ème Airbus A220-300. Immatriculé F-HZUJ, l'avion est sorti des chaînes d'assemblage d'Airbus à Mirabel (Québec) et a rejoint Paris-Charles de Gaulle, d'où il assurera les vols court- et moyen-courrier de la compagnie. Il effectuera son premier vol commercial le 5 juillet, en s'envolant vers Venise (vol AF1126).

D'ici fin 2025, 60 A220-300 remplaceront progressivement une partie des appareils moyen-courrier d'Air France. Avec jusqu'à 15 livraisons attendues chaque année, il s'agit de l'entrée en flotte la plus rapide de l'histoire d'Air France.

D'ici 2030, les appareils de nouvelle génération représenteront 70% de la flotte d'Air France - contre 7% actuellement - grâce à un plan d'investissement ambitieux d'un milliard d'euros par an. Dans le cadre du programme " Air France ACT ", la compagnie vise une réduction de 30% des émissions de CO2 par passager-km d'ici 2030 par rapport à 2019. Cet objectif exclut les actions dites de "compensation", afin de ne prendre en compte que les mesures de stricte réduction d'émissions directes et indirectes.