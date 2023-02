Air France : proposera des vols directs entre CDG et Ottawa cet été

(Boursier.com) — Air France poursuit le développement de son offre au Canada. A l'été 2023, la compagnie nationale assurera jusqu'à 50 vols par semaine vers 5 destinations au Canada : Ottawa (nouveauté 2023), Québec (nouveauté 2022), Montréal, Toronto et Vancouver (destinations desservies toute l'année par Air France).

La liaison entre Paris-Charles de Gaulle et Ottawa Macdonald-Cartier (YOW) sera inaugurée le 27 juin 2023. Cinq vols par semaine seront assurés les lundis, mardis, jeudis, samedis et dimanches, opérés en Airbus A330-200 d'une capacité de 224 sièges (36 en cabine Business, 21 en Premium Economy et 167 en Economy). Air France sera la seule compagnie assurant des vols directs entre Ottawa et l'Europe.

Présente au Canada depuis 1950, Air France sera cet été la première compagnie aérienne européenne en termes de capacité entre l'Europe et le Canada.