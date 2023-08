(Boursier.com) — Air France prolonge la suspension de ses liaisons vers le Mali et le Burkina Faso après la fermeture de l'espace aérien nigérien par la junte au pouvoir et la dégradation des relations entre Paris et Bamako. Selon les informations de l''AFP', la compagnie nationale ne reliera pas les deux pays africains au moins " jusqu'au 31 août inclus". La desserte du Niger reste elle suspendue "jusqu'à nouvel ordre". AF, qui ne relie plus cette partie de l'Afrique depuis le 7 août, a prévenu à cette date que "des temps de vols plus longs" depuis et vers plusieurs destinations subsahariennes sont à prévoir.