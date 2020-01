Air France prévoit d'assurer la totalité de ses vols

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La compagnie Air France dit prévoir d'assurer la totalité de son programme de vols lundi et mardi malgré l'appel à la grève lancé par certains syndicats de personnels navigants sur la réforme des retraites. Certains syndicats ont lancé un appel à la grève du 6 au 9 janvier "alors même que les discussions entre le gouvernement et les organisations syndicales ont permis d'obtenir des garanties pour le futur système de retraites des navigants, et que les préavis précédemment déposés ont été levés par les syndicats majoritaires", souligne la compagnie aérienne.

