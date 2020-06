Air France : près de 150 destinations cet été

Air France : près de 150 destinations cet été









Crédit photo © Air France

(Boursier.com) — Dans le cadre de la reprise du trafic aérien, Air France renforce progressivement son programme de vols pour l'été 2020. D'ici fin juin, ce programme représentera 20% de la capacité habituellement déployée sur la période. Sous réserve de la levée des restrictions de voyage, l'augmentation graduelle du nombre de fréquences et de destinations se poursuivra pour atteindre environ 35% du programme initialement prévu en juillet, et 40% en août.

Air France prévoit de desservir près de 150 destinations, soit 80% de son réseau habituel, en renforçant en priorité l'offre sur son réseau domestique. De nombreuses liaisons seront relancées entre Paris et les régions françaises, et de région à région, notamment de et vers la Corse. L'offre sera également enrichie vers les Outre-mer et l'Europe, principalement vers l'Espagne, la Grèce, l'Italie et le Portugal.

Les dessertes long-courrier reprendront progressivement sur une grande partie du réseau, tant pour le transport de passagers que pour l'activité cargo, laquelle est particulièrement dynamique. Ce programme de vols sera assuré par 106 appareils sur les 224 qui constituent la flotte d'Air France.

Tous les vols au départ de Paris seront réalisés au départ de CDG, hormis des vols pour la Corse (Ajaccio, Bastia, Calvi, Figari) au départ d'Orly.

Air France rappelle que le port du masque chirurgical est obligatoire sur l'ensemble de ses vols et que des contrôles de température sont effectués lors de l'embarquement.