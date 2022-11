Air France poursuit son développement en Afrique de l'Est

(Boursier.com) — Air France dévoile les premières nouveautés de son programme été 2023 (avril - octobre 2023), notamment marqué par le renforcement de sa desserte de l'Afrique de l'Est.

Le 12 juin 2023, la compagnie inaugurera une nouvelle route au départ de Paris-Charles de Gaulle vers Dar Es Salam (Tanzanie), en continuation de Zanzibar (également en Tanzanie). Cette liaison sera assurée 3 fois par semaine en Boeing 787-9 proposant 30 sièges en cabine Business, 21 en Premium Economy et 225 en Economy.

Dar Es Salam, le "havre de paix" devenu capitale économique de la Tanzanie

En un siècle, l'ancien village de pêcheurs de Dar Es Salam (littéralement "maison de la paix" ou "havre de paix") est devenu l'un des principaux ports d'Afrique de l'Est et la plus grande ville de Tanzanie. Poumon économique du pays, cette cité cosmopolite et ouverte sur le monde s'est bâtie une réputation dans les domaines des arts et de la gastronomie. Elle est aujourd'hui la principale porte d'entrée de la Tanzanie.

Dar Es Salam est également desservie par KLM, avec un vol quotidien au départ d'Amsterdam, en continuation de Zanzibar les jeudis et dimanches, et en continuation de Kilimandjaro (également en Tanzanie) les autres jours de la semaine. La coordination du programme de vols des deux compagnies permet à leurs clients de bénéficier d'un plus large choix de jour et d'horaire d'opération.

Horaires des vols Air France (en heure locale)

AF876 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 10h20 les lundis, mercredis et samedis, arrivée à Zanzibar à 20h15. Départ de Zanzibar à 21h45, arrivée à Dar Es Salam à 22h20 (le même jour).

AF876 (même numéro) : départ de Dar Es Salam à 23h50 les lundis, mercredis et samedis, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 07h55 (le lendemain).

Davantage de vols vers Zanzibar (Tanzanie), Nairobi (Kenya) et Antananarivo (Madagascar)

L'ouverture de Dar es Salam se traduira par une augmentation des fréquences entre Paris-Charles de Gaulle et Zanzibar. Dès le début de la saison été 2023, "l'île aux épices" sera desservie 3 fois par semaine, contre 2 à l'été 2022.

Inaugurée à l'hiver 2021, cette liaison était jusqu'ici assurée en continuation de Nairobi (Kenya).

A compter du 12 juin 2023, la capitale kényane bénéficiera d'une desserte directe dans les deux sens de voyage, avec un vol quotidien de/vers Paris-Charles de Gaulle contre 6 vols par semaine actuellement. Les vols seront assurés en Boeing 787-9.

Plus au sud, Air France proposera l'été prochain un programme étoffé entre Paris-Charles de Gaulle et Antananarivo (Madagascar), avec 5 vols directs par semaine contre 4 actuellement. Les vols de et vers Madagascar seront assurés pour la première fois en Airbus A350-900, le nouveau fleuron de la flotte long-courrier de la compagnie, équipé de 34 sièges en cabine Business, 24 en Premium Economy et 266 en Economy.

Outre ces nouveautés, l'été 2023 sera marqué par la poursuite des vols :

-entre Paris-Charles de Gaulle et New York - Newark (Etats-Unis), nouvelle liaison dont l'inauguration est prévue le 12 décembre 2022, avec un vol quotidien assuré en Boeing 777-200 ER,

-entre Paris-Charles de Gaulle et Hong Kong (Chine), liaison actuellement suspendue, dont la reprise est prévue le 9 janvier 2023 avec 3 vols par semaine les lundis, jeudis et samedis (retours les mardis, vendredis et dimanches), assurés en Boeing 777-300 ER.

Le détail du programme de vols, les jours d'opération et tarifs sont consultables sur airfrance.com.