Air France perd environ 10 millions d'euros par jour

Crédit photo © Air France

(Boursier.com) — Air France continue à perdre environ 10 millions d'euros par jour. Lors d'une visioconférence organisée avec l'association des journalistes économiques et financiers, Anne Rigail a précisé : "nous avons 'variabilisé' beaucoup de nos coûts ce qui permet de rester dans ces zones" (ndlr : des 10 ME). La directrice générale d'Air France a également indiqué que l'activité de la compagnie était à environ 40% de son niveau d'il y a un an en octobre, mais est passée sous la barre des 35% en novembre. Les voyages d'affaires ne reprendront pas avant le premier trimestre ou le milieu de l'année 2021, selon la dirigeante, qui estime plus globalement que le trafic retrouvera son niveau de l'an passé à horizon 2024.

Revenant sur les spéculations autour du besoin renforcement des fonds propres du transporteur, Anne Rigail a souligné que des discussions étaient en cours avec les actionnaires pour renforcer le capital d'Air France-KLM, bien que la compagnie n'ait pas un besoin urgent de liquidités. Hier 'Le Monde' indiquait que malgré les milliards de prêts garantis déjà obtenus auprès des gouvernements français et néerlandais, le transporteur réfléchissait à lever 6 milliards d'euros supplémentaires.