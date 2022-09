Air France : moins d'un vol court et moyen-courrier sur deux vendredi

(Boursier.com) — La grève des contrôleurs aériens ne sera pas sans conséquence dans le ciel français. Alors que la direction générale de l'Aviation civile (DGAC) a demandé hier aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vols de 50% vendredi, Air France prévoit d'assurer sur cette journée environ 90% de ses vols long-courriers et 45% de ses vols court et moyen-courriers. Des retards et des annulations de dernière minute ne sont pas à exclure, précise le transporteur national.

