Air France : les revenus ont chuté de 70% en août

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Air France KLM pointe en timide hausse à la mi-journée. Les derniers commentaires de la direction de la compagnie française ne portent guère à l'optimisme mais sont sans réelle surprise. Dans un entretien accordé à la 'Corriere della Sera', Anne Rigail affirme en effet qu'Air France a subi une perte de revenus de 70% au mois d'août et n'a rempli qu'environ 30% de ses avions sur les vols intercontinentaux.

"En août, nous avons volé à 70% de la capacité de l'an dernier sur les trajets nationaux, à 55% sur les moyen-courriers (en particulier l'Italie, la Grèce, l'Espagne et le Portugal), tandis qu'à cause des différentes restrictions dans les pays, le segment intercontinental n'est pas allé au-delà de 30%. Le tout avec des taux de remplissage plus bas et des revenus en baisse de 70%", souligne la dirigeante.

La compagnie continue de brûler environ 10 millions d'euros de trésorerie par jour "mais travaille à limiter ses pertes", ajoute Anne Rigail. La patronne d'AF invite par ailleurs Alitalia, en passe d'être renationalisée, à rejoindre l'alliance transatlantique avec Delta Airlines et Virgin Atlantic : "Alitalia est un partenaire de longue date et nous leur proposons de rejoindre la coentreprise en tant que membre associé. Je veux maintenir une relation forte avec la compagnie".