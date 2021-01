Air France : les pilotes acceptent de baisser sensiblement leur salaire

Air France : les pilotes acceptent de baisser sensiblement leur salaire









Crédit photo © Air France

(Boursier.com) — Après plusieurs mois de négociations, le SNPL Air France-Transavia France a signé vendredi janvier un accord d'activité partielle longue durée pouvant s'appliquer deux ans pour l'ensemble des pilotes de ligne d'Air France et de Transavia France.

"Pleinement conscients de la crise sans précédent que traverse le groupe Air France du fait des restrictions sanitaires et de la crise économique qui en résultent, cet accord permet une baisse importante de la masse salariale dans la durée pour l'entreprise. La rémunération des pilotes de ligne d'Air France et de Transavia France est ainsi en baisse de plus de 20%, et jusqu'à 40% pour certains profils tels les instructeurs", explique le principal syndicat de pilotes du transporteur national.

"Couplée à la diminution de près de 10% de l'effectif pilotes à la suite de l'accord de Rupture Conventionnelle Collective de l'été dernier ayant vu partir parmi les plus hauts salaires de notre profession, c'est une baisse sans précédent de la masse salariale pilotes à laquelle nous assistons et qui aidera le groupe Air France à traverser la tempête provoquée par la Covid 19", ajoute le syndicat.

Confrontée, comme ses pairs, à une crise sans précédent, Air France-KLM compte supprimer 7.580 emplois au total d'ici fin 2022 au sein d'Air France et de sa filiale régionale HOP.