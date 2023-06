Air France : Le nouveau standard de voyage bientôt disponible à bord de l'Airbus A350

(Boursier.com) — À l'occasion du salon Aircraft Interiors Expo 2023 se tenant à Hambourg (Allemagne), Air France a dévoilé en avant-première son tout dernier fauteuil Business. Doté des plus hauts standards de l'industrie en termes de confort et de technologie embarquée, ce siège dispose d'une porte coulissante permettant de privatiser son espace et se transforme en lit parfaitement plat de près de 2 mètres. Pour plus de proximité lors des voyages à deux, les sièges situés au milieu de la cabine disposent d'une paroi centrale pouvant s'abaisser simplement et libérant un vaste espace de convivialité.

Ce fauteuil développé exclusivement pour Air France équipera les prochains Airbus A350 qui intègreront la flotte long-courrier de la compagnie d'ici 2025. Dans sa nouvelle configuration, l'Airbus A350 disposera de nouvelles cabines dans toutes les classes de voyage : 48 fauteuils Business, 32 sièges en Premium Economy et 212 en Economy.

Grâce à cette nouvelle étape de sa montée en gamme, Air France poursuit le déploiement de son standard de voyage le plus avancé en termes de confort à bord actuellement en cours d'aménagement sur 12 Boeing 777-300 ER.

Au total, Air France a commandé 41 Airbus A350-900 dont la livraison se poursuit à un rythme soutenu. La compagnie ayant déjà reçu 20 appareils, c'est le 21ème A350 qui inaugurera cette nouvelle configuration en cabine. Baptisé "Aix-en-Provence", il effectuera son premier vol commercial en juillet 2023.