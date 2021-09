Air France lance le renouvellement de sa flotte avec la réception de son 1er A220

(Boursier.com) — Air France, qui réceptionne ce matin son premier des 60 A220-300 commandés auprès d'Airbus, pourrait acheter jusqu'à 60 appareils supplémentaires à l'avionneur européen. Le transporteur compte en effet beaucoup sur cet avion moderne, économe en carburant et plus confortable que l'A320 ou l'A321. "L'A220 est l'avion le plus moderne des monocouloirs... Il permettra de réduire les coûts d'exploitation de 10%, avec une consommation de carburant et des émissions de CO2 réduites de 20% et une empreinte sonore réduite de 34%", explique aux 'Echos', Nicolas Bertrand, le directeur de la flotte d'Air France.

"C'est une étape majeure pour nous. C'est un investissement incroyable : 60 appareils dans une société qui a 350 avions, 500 si on regarde l'ensemble du groupe. C'est une décision qui a été difficile à prendre, mais avec ce qu'on voit chez les autres concurrents qui ont déjà cet appareil, je suis convaincu que c'est une étape importante", ajoute Ben Smith, le patron d'AF-KLM, dans un entretien accordé à 'Radio Canada'.

La compagnie nationale constate par ailleurs les premiers signes d'une reprise des voyages d'affaires sur les vols intérieurs même si la demande sur ce segment reste bien inférieure aux niveaux d'avant la crise sanitaire. "Nous observons des signes notamment sur les liaisons intérieures, avec des conférences qui ont lieu notamment dans le sud de la France, mais nous sommes encore très loin des niveaux de 2019 à ce stade", a déclaré Anne Rigail, directrice générale d'AF, lors de la présentation de l'A220. Au troisième trimestre, le transporteur a volé avec environ 62% de ses capacités de 2019, signe que le chemin vers une reprise totale est encore long, et ce alors que toutes les lignes long-courrier sont désormais rouvertes (les fréquences restent limitées).

Au niveau du groupe Air France KLM, qui compte commander 160 nouveaux appareils moyen-courrier (dont environ la moitié en option) pour remplacer ses appareils les plus anciens, une décision devrait être prise dans les prochains mois. La société pourrait opter pour l'achat d'avions auprès de différents constructeurs, de l'aveu même de Ben Smith. La compagnie franco-néerlandaise a lancé un appel d'offres au début de l'année pour renouveler et étendre les flottes de Boeing 737 moyen-courriers de KLM et des opérations françaises et néerlandaises de Transavia.

La prochaine étape du renouvellement de la flotte du groupe devrait avoir lieu vers 2023. Elle visera à remplacer les avions moyen-courriers A320/A321 et le modèle long-courrier A330 exploités sur le réseau d'Air France, a précisé Ben Smith. Pour le remplacement de l'A320, Air France serait intéressée par une éventuelle version plus longue de l'A220, si Airbus décidait d'en lancer une, a souligné le dirigeant.