(Boursier.com) — Air France lance de nouveaux vols spéciaux pour relier Los Angeles à la Côte d'Azur à l'occasion du Festival de Cannes et du Grand Prix de F1 de Monaco !

Les 13 et 27 mai 2024, Air France proposera deux vols spéciaux permettant de relier en direct Los Angeles (Etats-Unis) et la ville de Nice (France). Ces vols répondront à la forte demande des clients de la côte ouest américaine qui souhaitent profiter de la Côte d'Azur et de son célèbre Festival International du Film de Cannes, dont Air France est partenaire officiel, ainsi que du Grand Prix de F1 de Monaco.

Relier Hollywood au festival de Cannes avec Air France

Les vols seront opérés en Airbus A350 doté des toutes dernières cabines de la compagnie. En Business, les clients bénéficient d'une porte coulissante permettant de privatiser totalement son propre espace, préservé ainsi du reste de la cabine. Chaque siège se transforme en un lit plat de près de deux mètres de long, pour un confort optimal.

En Premium Economy, le tout dernier siège de type "recliner" dispose d'une large assise de 48 cm et s'incline à 121o. En Economy, le siège est équipé d'une mousse ergonomique, s'incline à 119o et offre 79 cm d'espace pour les jambes. Chaque cabine offre une connexion Wi-Fi en vol et de larges écrans tactiles individuels haute définition.

Horaires des vols (heure locale)

13 mai 2024 - AF041 - Départ de Los Angeles à 13h15, arrivée à Nice à 9h35 le lendemain ;

27 mai 2024 - AF040 - Départ de Nice à 13h55, arrivée à Los Angeles à 17h05 le même jour.

Air France proposera également quatre vols spéciaux entre New York-JFK et Nice à l'occasion du Festival international de la créativité Cannes Lions, qui se déroulera du 17 au 21 juin 2024. Ces vols seront aussi assurés par un Airbus A350 doté des nouvelles cabines de la compagnie, avec des départs de New York les 15 et 16 juin 2024, et des retours de Nice les 20 et 21 juin 2024.

L'Airbus A350 est le fleuron de la flotte long-courrier d'Air France. Avec des émissions de CO2 réduites de 25% par rapport aux avions de la génération précédente, il constitue un moyen efficace de réduire l'empreinte environnementale de la compagnie. Son empreinte sonore est également réduite de 40%.

Une desserte renforcée vers les Etats-Unis

Pendant la saison été 2024, Air France renforce sa desserte des Etats-Unis. Après avoir annoncé la reprise de ses vols vers Minneapolis (Minnesota) à partir du 13 mai 2024 et l'extension de la desserte de Raleigh-Durham (Caroline du Nord) pendant l'été, la compagnie vient d'annoncer une nouvelle destination, Phoenix (Arizona) qu'elle inaugurera le 23 mai 2024. Air France proposera alors 17 destinations aux Etats-Unis : Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Houston, Los Angeles, Miami, Minneapolis, New York-JFK, New York-Newark, Phoenix, Raleigh-Durham, San Francisco, Seattle et Washington-DC.

Air France aime le cinéma !

Pour la 44ème année consécutive, Air France est partenaire du festival de Cannes dont la 77ème édition se tiendra du 14 au 25 mai 2024. La compagnie célèbre ainsi le plus grand rendez-vous international du septième art et y fait rayonner son amour du cinéma. Depuis la première projection d'un Américain à Paris en 1951 à bord d'un Constellation entre New York et Paris, le cinéma imprègne l'ADN d'Air France, pour devenir un élément incontournable de son expérience de voyage. Dans toutes ses cabines long-courrier, Air France propose une offre cinématographique tout au long de l'année sur des écrans individuels HD de dernière génération.

La compagnie dispose ainsi de 1500 heures de divertissement à bord dont une large sélection de films français et des oeuvres primées lors de précédentes éditions du Festival de Cannes. Minutieusement choisie, son offre s'adapte aux goûts et cultures de tous ses clients et cette vaste sélection cinématographique s'enrichit de longs métrages diffusés en VO.