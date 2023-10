Air France-KLM : vole plus haut !

(Boursier.com) — Air France-KLM rebondit de 4,5% à 12,20 euros ce jeudi, alors que la compagnie aérienne va prendre une participation minoritaire d'un maximum de 19,9% du capital social de SAS AB, sous réserve de certaines conditions et de l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires. Air France-KLM entend améliorer la présence du groupe sur les marchés scandinaves par le biais d'une coopération commerciale entre ses compagnies et SAS AB.

Comme annoncé précédemment, Air France-KLM est déterminé à jouer un rôle actif dans la consolidation du transport aérien en Europe. La coopération envisagée avec SAS est l'une des composantes de la feuille de route stratégique du groupe.

La proposition d'investissement du Consortium reste à finaliser et demeure soumise à certaines conditions suspensives et autorisations réglementaires, incluant notamment l'approbation de la Commission européenne, du tribunal américain chargé de superviser la réorganisation au titre du Chapitre 11 et, s'agissant de SAS AB, du tribunal suédois... La réaction des analystes a été globalement positive dans la foulée de ces annonces, à l'image de celle de Berstein qui a relevé sa recommandation à "SURPERFORMANCE", contre "performance de marché".

En cas d'autorisation et de levée de toutes les autres conditions suspensives (y compris l'obtention des autorisations réglementaires et l'annulation de toutes les actions existantes de SAS AB), le Consortium et l'État danois investiraient 1,175 milliard de dollars US, dont 475 millions de dollars US en actions ordinaires et 700 millions de dollars US en obligations convertibles garanties.

L'investissement d'Air France-KLM représenterait un total de 144,5 millions de dollars US, dont 109,5 millions de dollars US seraient investis en actions ordinaires et 35 millions de dollars US en obligations convertibles garanties. À l'issue de la transaction, Air France-KLM détiendrait une participation minoritaire d'un maximum de 19,9 % dans le capital social d'SAS AB.