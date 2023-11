Air France KLM : vive hausse

(Boursier.com) — Air France KLM s'offre un copieux gain de plus de 5% à 11,3 euros en fin de matinée à Paris, soutenu par la belle publication de Lufthansa. La compagnie allemande a déclaré être en bonne voie pour atteindre ses objectifs financiers cette année et en 2024, alors que la forte demande de voyages pendant la saison estivale se prolonge et que les voyageurs de loisirs optent pour des sièges plus chers. Lufthansa a souligné que les réservations pour la période de Noël étaient fortes, avec une tendance continue vers des surclassements en première classe et en classe affaires. La direction a néanmoins averti qu'elle était "consciente des risques géopolitiques et macroéconomiques" et que la compagnie "préserverait un maximum de flexibilité pour adapter ses plans si nécessaire".