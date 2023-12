Air France KLM : vise une marge opérationnelle supérieure à 8% sur 2026-2028

(Boursier.com) — Air France KLM organise aujourd'hui sa Journée Investisseurs 2023. A cette occasion, Benjamin Smith, Directeur Général de la compagnie, accompagné des membres du Comité Exécutif, présentera les ambitions stratégiques et la trajectoire financière du Groupe pour les cinq années à venir.

Grâce à une allocation de capital rigoureuse et à un programme de dépenses d'investissement ciblé, Air France-KLM continuera d'investir dans le renouvellement et la maintenance de la flotte pour améliorer sa performance économique, et réduire ses émissions de CO2 et les nuisances sonores. Pour cela, le Groupe estime des dépenses d'investissement nettes de 3,0 à 3,5 milliards d'euros par an entre 2024 et 2026 et 3,5 à 3,8 MdsE par an en 2027 et 2028. Sur la base d'une nouvelle accélération de son programme de transformation et d'un meilleur rapport coût-efficacité, le résultat opérationnel du Groupe devrait s'améliorer de 2,0 milliards d'euros au cours des cinq prochaines années pour l'ensemble des activités.

Le Groupe confirme ainsi ses perspectives pour la période 2024-2026 et fixe les objectifs suivants pour la période 2026-2028 : une nouvelle hausse de la rentabilité, avec une marge opérationnelle supérieure à 8% ; une nouvelle réduction des coûts unitaires, notamment grâce à l'accélération du programme de transformation ; une poursuite de l'amélioration de la génération de trésorerie se traduisant par un cash-flow libre d'exploitation ajusté significativement positif ; une poursuite de l'optimisation du profil financier du Groupe, avec des notations de crédit à long terme au niveau investment grade.

Air France-KLM annonce par ailleurs deux notations inaugurales de crédit émetteur à long terme : Investment Grade "BBB-" associée à une perspective 'stable' par Fitch et "BB+" avec une perspective 'stable' chez S&P Global Ratings. Ce solide résultat témoigne de la robuste performance opérationnelle du Groupe, de l'amélioration notable de sa structure financière avec des liquidités à un niveau solide et du fort redressement réalisé après la pandémie de Covid-19. Les deux agences de notation ont souligné qu'Air France-KLM était l'un des plus grands groupes aériens mondiaux avec des positions de leader dans des hubs majeurs, bénéficiant de l'un des réseaux les plus vastes et les plus diversifiés au monde ainsi que d'une offre de services complète intégrant des activités MRO et Cargo.

Benjamin Smith, Directeur Général d'Air France-KLM, a déclaré : "La transformation que nous avons engagée depuis 2019 a produit des résultats solides, nous permettant de réintégrer le peloton de tête des leaders européens du secteur aérien. Nous avons tenu nos engagements, et je suis particulièrement fier du travail accompli par toutes nos équipes pour parvenir à ces résultats, dans un contexte marqué par de puissants vents contraires. Nous sommes désormais bien positionnés pour accélérer davantage et exploiter tout le potentiel des actifs de notre Groupe afin d'assurer une croissance soutenue et plus rentable, tout en atteignant les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés pour réduire notre impact environnemental".