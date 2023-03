Air France KLM veut voler plus haut...

(Boursier.com) — Air France KLM grimpe de 2,5% à 1,71 euro ce mardi, alors que le broker Citi est à l'achat sur la compagnie aérienne avec un objectif de cours qui passe de 1,85 à 2,40 euros. Du côté des autres analystes les messages sont aussi plus positifs depuis quelques mois...

Et les choses semblent accélérer depuis l'annonce d'une solide fin d'année de la part de la compagnie aérienne. Si Barclays a débuté le suivi du transporteur avec un conseil 'surpondérer' et une cible de 2,3 euros, JP Morgan avait quant à lui relevé sa recommandation sur le titre à 'surpondérer' en visant 2,25 euros. AF-KLM semble structurellement mieux placé qu'il ne l'était avant la pandémie de coronavirus, affirme la banque anglo-saxonne. La société devrait bénéficier de sa restructuration en cours, de la suppression des restrictions liées aux aides d'État et de la réouverture des opérations long-courriers en 2023. "Nous reconnaissons que l'histoire est loin d'être parfaite", précisait l'analyste, soulignant notamment la nécessité de résoudre les problèmes en suspens tels que des flux de trésorerie disponibles limités. "Cependant, le ratio rendement/risque semble redevenu attrayant"...