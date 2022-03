Air France KLM : vers une importante commande d'Embraer 190-E2 ?

(Boursier.com) — Air France KLM serait prêt à passer une importante commande d'avions neufs pour sa filiale régionale Hop. Selon les informations des 'Echos', le groupe, engagé dans le renouvellement de sa flotte moyen-courrier, pourrait s'offrir "de 35 à 50 Embraer 190-E2, la dernière version remotorisée du jet régional brésilien, dont la précédente version équipe déjà Hop. Soit un investissement potentiel de 2 à 3 milliards de dollars au prix catalogue". Le quotidien financier précise que "la direction d'Air France conditionne toutefois l'achat de ces avions à l'acceptation par les différentes catégories de salariés - pilotes, hôtesses et stewards et personnels au sol - de nouvelles mesures d'augmentation de la productivité et de réduction des coûts à l'embauche. Des négociations formelles devraient démarrer dans les prochains jours, pour tenter de parvenir à un accord". AF pourrait profiter du contexte actuel pour obtenir d'importantes ristournes auprès de l'avionneur brésilien, durement touché par la crise sanitaire.