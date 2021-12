(Boursier.com) — GTT Communications Inc, leader mondial de la connectivité multi cloud des entreprises internationales, annonce qu'Air France-KLM a choisi ses services managés pour une partie de son réseau mondial étendu reliant ses sites dans 37 pays répartis sur 5 continents.

Air France-KLM utilisera le WAN de GTT pour connecter une partie de ses bureaux et aéroports afin de supporter les besoins de ses employés et de ses clients. La connectivité infogérée, haute performance et sécurisée de GTT répond à des exigences de niveau de service (SLA) de bout en bout, qui garantissent un service résilient et robuste pour l'activité critique de l'entreprise.

"Notre métier relie les hommes, les économies et les cultures. Partager des informations de manière sécurisée et fiable est essentiel à notre capacité à opérer et à remplir notre objectif", commente Wouter Couzij, manager WAN, Air France-KLM. "Nous avons choisi de nous associer à GTT pour disposer d'un réseau mondial résilient et sécurisé car GTT est en mesure de nous aider à optimiser nos coûts en fournissant une connectivité à un prix compétitif et avec des conditions flexibles."