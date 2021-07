Air France KLM : une très grosse commande de moyen-courrier en vue

Air France KLM : une très grosse commande de moyen-courrier en vue









(Boursier.com) — Air France KLM négocie la plus grosse commande d'avions de son histoire. Le groupe franco-néerlandais a entamé des négociations avec Airbus et Boeing pour acquérir jusqu'à 160 nouveaux monocouloirs. Dans un entretien accordé au quotidien néerlandais 'FD', Ben Smith, précise que ces appareils seront destinés à Transavia France, mais aussi à KLM et à la branche néerlandaise de Transavia. Le transporteur devrait sans doute choisir entre le 737 Max de Boeing, l'A220 et l'A320 d'Airbus. Ces avions court/moyen-courrier devraient notamment permettre d'assurer le développement de l'activité à bas-coûts du groupe pour laquelle Ben Smith a de grosses ambitions.