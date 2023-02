Air France KLM : une perte au quatrième trimestre 2022 ?

(Boursier.com) — Après une très grosse journée ce jeudi, le programme sera un peu plus léger sur le front des entreprises vendredi. Quelques gros noms sont néanmoins sur le pont, dont Air France KLM. Les opérateurs surveilleront attentivement les commentaires concernant les perspectives pour 2023, tant sur l'activité passagers que de fret. Sur le quatrième trimestre 2022, le consensus fourni par la compagnie elle-même attend une perte nette de 78 millions d'euros pour des revenus de 6,82 MdsE. Le résultat d'exploitation est anticipé à 110 ME.

Cité par 'Bloomberg', Morgan Stanley ('pondération en ligne) affirme que le titre est plus susceptible d'être influencé par toute guidance que par les résultats passés. Un objectif d'Ebit de plus d'un milliard d'euros pour la branche cargo en 2023 serait "bien accueilli". UBS ('achat') note que le marché attend des informations sur les "éléments constitutifs" pour 2023 en termes de capacité, de coûts et de tendances de réservation actuelles.