Air France KLM : une page se tourne

(Boursier.com) — Air France-KLM reste proche de ses niveaux de la veille à 1,573 euro, alors que le groupe et la compagnie Air France sont complètement sortis du dispositif d'aide à la recapitalisation de l'Etat français, accordé en vertu du cadre temporaire des aides d'Etat de l'Union Européenne lié au Covid-19

Air France-KLM a ainsi entièrement remboursé le solde des obligations hybrides perpétuelles de l'Etat français pour un total de 300 millions d'euros, et a procédé au paiement de la compensation de l'Etat français requise au titre des actions souscrites en avril 2021, et ce sans qu'une modification de la structure du capital ne soit requise.

Le groupe a de fait refinancé 407 millions d'euros par le biais d'une nouvelle émission d'obligations hybrides perpétuelles auprès de l'Etat français, non soumises à des contraintes. Ces nouvelles obligations hybrides perpétuelles, non soumises à des contraintes, sont assorties de conditions financières similaires à celles des obligations remboursées et seront assimilées aux obligations hybrides perpétuelles de 320 ME émises le 17 mars 2023 avec une date de non-remboursement et une augmentation du taux d'intérêt différées de deux ans supplémentaires (soit en mars 2029).

Cette transaction permet au groupe de sortir totalement de l'aide d'Etat à la recapitalisation octroyée lors de la crise du Covid-19 et des contraintes associées à cette aide, et ce sans qu'aucune modification de la structure du capital ne soit requise... Parmi les derniers avis d'analystes, HSBC a remonté le curseur de 2 à 2,5 euros en restant à l'achat.