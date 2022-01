Air France KLM : un supplément 'carburant durable' dès aujourd'hui

(Boursier.com) — Air France KLM passe le cap. Le groupe aérien applique, dès aujourd'hui, un supplément au prix de ses billets pour aider à financer le surcoût lié à l'utilisation de 'carburant d'aviation durable', allant au-delà des mesures volontaires qui ont jusqu'à présent prévalu dans l'industrie. Les tarifs augmentent ainsi de 1 à 12 euros en fonction de la distance parcourue et de la classe de voyage.

"En l'absence de production industrielle, le coût d'utilisation des carburants d'aviation durables est quatre à huit fois plus élevé que celui des carburants fossiles", souligne le transporteur, précisant que ce surcoût s'applique dès aujourd'hui aux vols réalisés par AF, KLM et Transavia France. Pour Transavia, cette contribution sera directement intégrée au coût du billet.

À l'échelle du groupe, les carburants d'origine non pétrolière doivent représenter de 0,5% à 1% des volumes totaux de carburant cette année, avec l'objectif d'atteindre par la suite 5% en 2030 et 63% d'ici 2050. Comme le rappelle 'Les Echos', depuis le début de l'année, la réglementation française oblige les compagnies aériennes à incorporer en moyenne 1% de carburants dits "durables" pour les vols au départ de France, puis 2% en 2025 et 5% en 2030.