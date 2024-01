Air France KLM : un analyste reste positif

(Boursier.com) — Dans le sillage du marché, Air France KLM cède 0,9% à 13,5 euros. Citi affirme dans une note sur les compagnies aériennes européennes que la reprise post-pandémique est désormais largement terminée pour les vols court-courriers et transatlantiques, et dégrade ainsi Lufthansa à 'vendre'. La banque écrit que la clé des bénéfices en 2024 sera soit la flexibilité du réseau pour un meilleur pouvoir de tarification, comme chez Ryanair et IAG, soit le redressement interne comme chez Air France-KLM. Citi reste à l''achat' sur la compagnie franco-néerlandaise avec un objectif ajusté de 17 à 19 euros.