Air France KLM : un analyste privilégie les low-cost et dégrade le titre

(Boursier.com) — Air France KLM débute la séance autour de l'équilibre. L'actualité autour de la compagnie franco-néerlandaise est marquée par une note d'Oddo BHF qui dégrade le dossier à 'sous-performer' en visant 11,5 euros. En ce début d'année 2024, l'analyste privilégie les compagnies low-cost face aux majors. Il estime que la dynamique capacitaire restera plus favorable sur l'intra-européen que sur les routes long-courrier, ce qui permettra une évolution plus positive du pricing pour les LCC avec un levier opérationnel plus important... Outre AF-KLM, le broker abaisse sa recommandation sur IAG et Lufthansa. Ses valeurs privilégiées dans le secteur sont Ryanair et easyJet.