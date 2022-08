Air France KLM : très belle semaine

(Boursier.com) — Air France KLM signe la hausse de la semaine sur le marché parisien avec un bond de plus de 15,5%. Après la belle publication semestrielle de la compagnie aérienne la semaine passée, le titre a bénéficié deux recommandations favorables d'analystes. HSBC et Oddo BHF sont en effet tous les deux passés à l''achat' sur le dossier. La banque anglaise a remonté sa cible de 1,2 à 1,6 euro pendant que le broker a rehaussé son objectif de 1,45 à 1,7 euro.

Oddo BHF estime que les effets de la restructuration sont sous-estimés par le marché tandis que le nouvel environnement concurrentiel apparaît plus favorable avec la disparition d'acteurs agressifs en termes de tarifs comme Norwegian et Level ou encore XL et Aigle Azur. De plus, un des apports majeurs de la publication semestrielle est clairement l'amélioration de la visibilité sur la génération de cash et la restauration du bilan.

AF-KLM a également été soutenu par la publication des comptes de la Lufthansa dans la mesure où la compagnie allemande a, à son tour, dévoilé des comptes robustes malgré l'envolée des prix du carburants et les problèmes de grève et de personnels qui l'ont contraint à annuler des centaines de vols.