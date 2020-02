Air France KLM : très attendu demain matin

Air France KLM : très attendu demain matin









Crédit photo © Air France

(Boursier.com) — Air France KLM sera la première grande compagnie européenne à dévoiler ses comptes annuels demain matin. Au moins autant que les résultats, les commentaires du management sur l'impact de l'épidémie de coronavirus sur la demande seront particulièrement suivis par les opérateurs.

Le Groupe n'a pas fourni de guidance détaillée pour l'exercice clos fin décembre 2019. Il vise simplement une réduction de ses coûts unitaires comprise entre -1% et 0% à change et carburant constants et un ratio dette nette/EBITDA sera inférieur à 1,5x.

Le consensus, fourni par la société elle-même, attend en moyenne un bénéfice opérationnel de 1,1 MdE pour des revenus de 27,4 MdsE. Sur le seul quatrième trimestre, les analystes misent sur un profit opérationnel de 100 ME, un résultat net de 126 ME et un chiffre d'affaires de 6,6 MdsE.