Air France-KLM trébuche malgré un excellent troisième trimestre

(Boursier.com) — Dans un marché baissier, et après quatre belles séances de hausse, Air France-KLM redonne 6% à 1,5 euro à l'ouverture du marché parisien, malgré un troisième trimestre quasi record. Le transporteur s'est par ailleurs dit optimiste quant au fait d'accroître ses capacités pendant les mois d'hiver alors que la demande de voyages reste forte. Pour le premier trimestre 2023, le groupe aérien anticipe ainsi des capacités représentant environ 90% du niveau de 2019, contre 85% actuellement.

"Bien que la situation reste insatisfaisante dans certains aéroports clés, nous avons constaté des améliorations significatives après les défis opérationnels auxquels nous avons été confrontés en début d'année", a commenté le directeur général d'Air France-KLM, Ben Smith.

Air France KLM a enregistré un bénéfice net de 460 millions d'euros au troisième trimestre contre une perte de 193 ME l'an passé, pour un chiffre d'affaires de 8,1 milliards d'euros, en hausse de 78%, et nettement supérieur aux 7,46 MdsE anticipés par les analystes. Le résultat opérationnel a atteint 1,02 milliard d'euros, contre 844 ME de consensus. Il devrait dépasser les 900 millions d'euros sur l'année. Le free cash-flow ajusté s'est amélioré de 4,3% à 290 ME.

Citi ('achat') voyait le titre réagir positivement à ces résultats en raison de la solide performance au niveau des rendements et des perspectives. Il s'attend à une révision haussière du consensus. Bernstein ('sous-performance') explique que le bénéficie opérationnel a nettement dépassé le consensus grâce à la forte amélioration des rendements et à une demande refoulée qui entraîne une augmentation des revenus, avec un levier d'exploitation élevé sur le résultat net. Le broker parle de résultats "d'autant plus impressionnants" que le groupe a été touché par des perturbations estivales.