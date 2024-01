Air France KLM : Transavia France prend livraison de son premier A320neo

(Boursier.com) — Transavia France, membre du groupe Air France KLM, a pris livraison de son premier A320neo, loué à Avolon, sur le site du siège d'Airbus à Toulouse. La compagnie a choisi l'option Airbus pour que le vol de livraison vers l'aéroport de Paris-Orly soit alimenté par un mélange de carburant d'aviation durable. Le nouvel avion dispose de 186 sièges en classe unique. Choisi pour sa grande efficacité opérationnelle, ses émissions réduites et son confort, l'A320neo sera déployé par Transavia France sur son réseau domestique ainsi que sur ses marchés européens et méditerranéens.

L'introduction de son premier A320neo marque le début de la transition de Transavia France vers un opérateur entièrement Airbus, équipé d'appareils performants de la famille A320neo. Avec une consommation de carburant et des émissions réduites, l'A320neo jouera un rôle clé dans la réalisation des objectifs de développement durable du groupe. Grâce à l'intégration de la nouvelle génération de moteurs LEAP-1A de CFM International et de Sharklets, l'A320neo permet de réduire de 50% l'empreinte sonore et de 20% la consommation de carburant et les émissions de CO2 par rapport aux monocouloirs de la génération précédente, tout en améliorant le confort des passagers dans une cabine monocouloir plus large.

La famille A320neo est le monocouloir le plus populaire au monde, avec près de 900 commandes passées par près de 140 clients sur tous les marchés.