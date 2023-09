Air France KLM : taxe sur les billets d'avion et TAP font parler

(Boursier.com) — Air France KLM est bien orienté en début de séance, en hausse de1,5% à 12,4 euros. Alors que 'Les Echos' affirmait que le gouvernement avait abandonné l'idée d'une hausse de " l'écotaxe " sur les billets d'avion, Clément Beaune, le ministre des Transports, a indiqué sur 'France Info' que "les discussions se poursuivent puisque le projet de loi de finances sera présenté la semaine prochaine ". Taxer les aéroports ou les billets d'avion sont des options à l'étude, a précisé le ministre.

Sur un tout autre sujet, le gouvernement portugais approuvera la semaine prochaine le cadre juridique pour la privatisation de la compagnie aérienne TAP, donnant ainsi le coup d'envoi de la vente après quelques mois de retard, a déclaré mardi le Premier ministre Antonio Costa. Le gouvernement a indiqué avoir l'intention de conserver une participation stratégique dans le transporteur, qui fait l'objet d'une restructuration dans le cadre d'un plan de sauvetage de 3,2 milliards d'euros approuvé par l'UE.

Au moins trois grands acteurs - IAG, Lufthansa et Air France-KLM - ont jusqu'à présent manifesté leur intérêt pour la TAP. "Je peux confirmer que la semaine prochaine, le cabinet approuvera le document qui établira le cadre (juridique) pour la privatisation de TAP, défendant l'entreprise et les intérêts du Portugal et des Portugais", a déclaré A.Costa. Le processus de privatisation, qui devait initialement être lancé en juillet, prendra des mois et ne devrait s'achever que l'année prochaine.

TAP a enregistré un bénéfice net de 23 millions d'euros au premier semestre, contre une perte de 202 ME un an plus tôt plus tôt grâce à une forte croissance de son chiffre d'affaires. La compagnie a transporté 7,58 millions de personnes au premier semestre 2023, une augmentation de 30% par rapport à il y a un an.