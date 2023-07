Air France-KLM : survole son sujet

(Boursier.com) — Air France-KLM reprend 2% à 1,58 euro ce lundi, après une correction du titre dans la foulée des annonces chiffrées du groupe aérien au deuxième trimestre. Sur les trois mois clos fin juin, le transporteur a dégagé un résultat opérationnel de 733 millions d'euros (+90%), supérieur aux 665 ME anticipés en moyenne par les analystes, pour un chiffre d'affaires de 7,62 Mds, en croissance 14%. Le bénéfice net a bondi de 86% à 604 ME (447,6 ME de consensus) alors que la compagnie aérienne a transporté 24,7 millions de passagers sur la période avril-juin avec des capacités représentant 92% des niveaux de 2019.

Le groupe a enregistré une très bonne recette unitaire passager par ASK, en hausse de 12,3% par rapport à l'année dernière. Cette amélioration est due à l'augmentation du coefficient de remplissage, en particulier sur le réseau long-courrier (Amérique du Nord, Afrique, Asie et Moyen-Orient et Transavia) et du yield sur l'ensemble du réseau à l'exception de l'Asie.

Le cash-flow d'exploitation libre ajusté s'est établi à 557 millions d'euros, soit une réduction de 975 ME par rapport à l'année dernière. Cette différence s'explique par un rattrapage des ventes de billets pour la saison estivale au deuxième trimestre 2022, précise la firme. La dette nette ressort à 4,9 milliards d'euros, soit une amélioration de 1,4 MdE par rapport à la fin de l'année 2022.

Air France KLM a confirmé sa prévision de capacité pour l'ensemble de l'année, à 95% environ... Le groupe s'attend néanmoins désormais à une faible augmentation à un chiffre du coût unitaire par rapport à 2022, contre une stabilité visée précédemment, en raison de l'inflation. Les investissements nets pour l'ensemble de l'année 2023 sont estimés à 3 milliards d'euros. Le FCF opérationnel ajusté, hors exceptionnels, devrait rester positif à moyen terme (2024-2026) tandis que le management fixe un objectif de marge opérationnelle de 7% à 8% à moyen terme.

Parmi les derniers avis de brokers, Barclays a remonté le curseur de 2,45 à 2,60 euros avec un avis à 'surpondérer', tandis que Citi ('achat') a déclaré que le groupe aérien avait dépassé les estimations des analystes avec un chiffre d'affaires et un résultat d'exploitation ajusté supérieurs au consensus, principalement grâce à des prix meilleurs que prévu...

Liberum a souligné de son côté que la compagnie aérienne avait dépassé les attentes du marché, tandis que les réservations sont bonnes mais indiquent aussi des "vents contraires" sur les coûts unitaires. La direction a en effet guidé vers une croissance de la capacité légèrement plus lente et des coûts unitaires hors carburant plus élevés...