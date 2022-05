Air France KLM : sur les 4 euros

(Boursier.com) — Air France KLM campe sur les 4 euros ce vendredi, alors que l'annonce d'un EBITDA positif à 221 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, supérieur aux prévisions et aux attentes des analystes (-7,9 ME), continue d'être commenté par les analystes. Le cash-flow libre d'exploitation ajusté est nettement positif à hauteur de 630 ME, grâce à des ventes de billet particulièrement dynamiques en mars. La perte nette a été réduite sur un an de 1,5 MdE à 552 ME.

Dans ce contexte de reprise, le groupe table sur un résultat opérationnel à l'équilibre au deuxième trimestre et 'nettement positif' au troisième trimestre. Il prévoit également des capacités pour l'activité passagers réseau représentant de l'ordre de 80% à 85% du niveau de 2019 au deuxième trimestre et de 85% à 90% au troisième trimestre. Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a remonté le curseur de 4,2 à 4,4 euros en restant à 'sous-performer' sur le dossier.