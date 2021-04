Air France-KLM : succès de l'augmentation de capital de 1,036 milliard d'euros

(Boursier.com) — Air France-KLM annonce le succès de son augmentation de capital de 1,036 milliard d'euros après exercice intégral de la clause d'extension, réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d'offre au public et avec délai de priorité à titre irréductible et réductible des actionnaires.

"Le succès de notre augmentation de capital et le soutien renouvelé de nos principaux actionnaires témoignent de la confiance des investisseurs dans les perspectives du Groupe, dont la solidité financière est renforcée grâce à ces premières mesures de recapitalisation", a déclaré le directeur général du Groupe Air France-KLM, Benjamin Smith, "L'ensemble du management et des salariés d'Air France-KLM est fortement engagé dans la poursuite de notre plan de transformation pour travailler ensemble à améliorer la compétitivité du Groupe et de ses compagnies aériennes, et aborder avec détermination et ambition la reprise lorsqu'elle se dessinera".

Le Groupe a réitéré les engagements économiques, financiers et environnementaux pris dans le cadre du prêt d'Etat et reflétés dans son plan de transformation. Le Groupe maintient ainsi une feuille de route environnementale ambitieuse pour accélérer la transition durable, en ligne avec les objectifs de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC).

L'augmentation de capital se traduit par l'émission de 213.999.999 actions nouvelles à un prix par action de 4,84 euros, soit environ 50% du capital existant de la Société. Le produit de l'augmentation de capital sera affecté au renforcement des fonds propres d'Air France. Air France utilisera le montant affecté pour conforter ses liquidités et financer ses besoins généraux dans le contexte de la crise Covid-19.

L'augmentation de capital, en ce compris le placement privé, le délai de priorité et l'offre au public, a fait l'objet d'une forte demande, qui a permis d'exercer l'intégralité de la clause d'extension.

Les ordres placés dans le cadre de l'offre au public seront alloués intégralement, pour un montant d'environ 2 millions d'euros. Compte tenu de la demande et du nombre d'actions souscrites par les actionnaires dans le cadre du délai de priorité, tant à titre irréductible que réductible, les ordres placés dans le cadre du placement privé seront partiellement réduits à un montant d'environ 252 millions d'euros.

Au total, les actionnaires de la Société ont souscrit dans le cadre du délai de priorité 161.498.962 actions nouvelles, représentant environ 782 millions d'euros soit 75% du montant total de l'augmentation de capital, dont 266 millions d'euros à titre irréductible.

Conformément à leurs engagements de souscription, et suite au calcul d'attribution des souscriptions à titre réductible, l'Etat français et China Eastern Airlines ont souscrit dans le cadre du délai de priorité respectivement 122.560.251 actions nouvelles (57% du montant total) et 23.944.689 actions nouvelles (environ 11% du montant total de l'augmentation de capital).

La Société a pris un engagement d'abstention, à compter de la signature du contrat de placement et de garantie et jusqu'à l'expiration d'une période de 90 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison des actions nouvelles, sous réserve de certaines exceptions.

L'Etat français, China Eastern Airlines, l'Etat néerlandais et Delta Airlines ont chacun consenti un engagement de conservation jusqu'à l'expiration d'une période de 90 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison des actions nouvelles, sous réserve de certaines exceptions usuelles.

Le capital social de la Société, après réalisation de l'augmentation de capital, s'élèvera à 642.634.034 euros, divisé en 642.634.034 actions de 1 euro de valeur nominale. Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur les marchés réglementés d'Euronext Paris et Euronext d'Amsterdam des actions nouvelles sont prévus le 22 avril 2021.