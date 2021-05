Air France KLM : Steven Zaat remplacera Frédéric Gagey à la direction financière

Crédit photo © Air France

(Boursier.com) — Air France KLM annonce le départ à la retraite de son directeur financier Frédéric Gagey (64 ans) le 1er juillet. Il sera remplacé par Steven Zaat, actuel directeur financier d'Air France. "Steven Zaat est un leader de premier plan qui a l'expérience et une connaissance financière étendue du Groupe et de ses compagnies aériennes, des atouts appréciés pour prendre la tête des finances du Groupe ", a déclaré Benjamin Smith, patron d'AF-KLM. "Steven est parfaitement préparé pour prendre ce rôle, ayant occupé plusieurs postes stratégiques au sein de KLM, d'Air France et d'Air France-KLM".