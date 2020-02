Air France KLM : statu quo chez les analystes

Crédit photo © Air France

(Boursier.com) — Les résultats annuels d'Air France KLM ne provoquent pas de gros changements chez les analystes. Ce vendredi, Oddo BHF a ajusté à la marge son objectif, de 10,9 à 11 euros, tout en restant à l''achat'. Bernstein a confirmé de son côté son opinion 'surperformer' et sa cible de 11,5 euros alors que Barclays a maintenu son avis 'pondération en ligne' et son objectif de 10,3 euros. 11 analystes sont 'positifs' sur le dossier, 11 'neutres' et 1 seul est 'vendeur'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 10,85 euros (consensus 'Bloomberg).

Les investisseurs ont accueilli prudemment les perspectives de la compagnie pour l'exercice en cours, bien évidemment marquées par l'épidémie de coronavirus. Le groupe franco-hollandais a dit s'attendre à ce que l'épidémie ait un impact négatif de 150 à 200 millions d'euros sur son résultat d'exploitation d'ici à avril prochain, en considérant que ses liaisons avec la Chine resteraient suspendues jusqu'à cette date. Au niveau des comptes 2019, AF-KLM a vu son bénéfice opérationnel reculer de 17,7% à 1,14 MdE pour un chiffre d'affaires en hausse de 3,7% à 27,189 MdsE. Le résultat net, part du groupe, a atteint 290 ME, en baisse de 130 ME. Le groupe a réduit ses coûts unitaires de 0,9% à change et carburant constants, près du sommet de sa fourchette cible de 0-1%, qui est également son objectif cette année.

Le titre abandonne encore 3,3% à 9 euros en cette fin de semaine à Paris.